Тиаго – игрок недели в Лиге чемпионов. Хавбек «Ливерпуля» опередил Бензема и Бернарду Силву

Назван лучший футболист первых полуфиналов Лиги чемпионов.
Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара стал игроком недели в турнире.
31-летний хавбек сборной Испании пробежал 10,93 км в домашней игре с «Вильярреалом» (2:0) при максимальном ускорении до 28,6 км/час, он отдал 97% точных передач.
Тиаго опередил форварда «Реала» Карима Бензема, сделавшего дубль в матче с «Ман Сити» (3:4), хавбека «горожан» Бернарду Силву, забившего мадридцам, а также защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.
«Вильярреал» готовился терпеть – «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)
Тиаго адаптировался в системе Клоппа. Сейчас он – идеальный полузащитник для «Ливерпуля»