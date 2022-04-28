Тиаго – игрок недели в Лиге чемпионов. Хавбек «Ливерпуля» опередил Бензема и Бернарду Силву

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Назван лучший футболист первых полуфиналов Лиги чемпионов.

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара стал игроком недели в турнире.

31-летний хавбек сборной Испании пробежал 10,93 км в домашней игре с «Вильярреалом» (2:0) при максимальном ускорении до 28,6 км/час, он отдал 97% точных передач.

Тиаго опередил форварда «Реала» Карима Бензема, сделавшего дубль в матче с «Ман Сити» (3:4), хавбека «горожан» Бернарду Силву, забившего мадридцам, а также защитника «Вильярреала» Хуана Фойта.

«Вильярреал» готовился терпеть – «Ливерпуль» заставил страдать. Эмери закрыл только один фланг Клоппа (решил игру другой)

Тиаго адаптировался в системе Клоппа. Сейчас он – идеальный полузащитник для «Ливерпуля»

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