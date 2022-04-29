«Даллас» одолел «Юту» в 6-м матче и впервые с 2011 года выиграл серию плей-офф

в четверг победил «Юту» в выездном шестом матче серии первого раунда со счетом 98:96 (4-2).

«Мэверикс» Джейсона Кидда выиграли серию плей-офф впервые с 2011 года, когда первенствовали в финале.

Во втором раунде техасцы встретятся с победителем Западной конференции в регулярном чемпионате «Финиксом».

Лидер «Далласа» впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА. Словенец, который пропустил первые три встречи из-за травмы, в четверг набрал 24 очка, 9 подборов и 8 передач.

«Джаз» с 2017 года три раза уступали в первом раунде плей-офф и еще три раза во втором.

Урок истории из книги «Семь секунд и меньше». Как «Финикс»-2006 спасал серию против «Лейкерс» Кобе Брайанта