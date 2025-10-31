Верратти об уходе Доннаруммы из «ПСЖ»: «Джиджи был немного разочарован. Клуб выиграл ЛЧ во многом благодаря ему, он делал решающие сэйвы, был одним из важнейших игроков сезона»

Марко Верратти: Доннарумма был разочарован уходом из «ПСЖ».

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из парижского клуба.

Этим летом парижский клуб не продлил контракт с голкипером. Итальянец перешел в «Манчестер Сити».

– Вы регулярно общались с Джанлуиджи Доннаруммой, когда пресса подняла тему неудавшегося продления контракта и слухов о его переходе в «Манчестер Сити»?

– Я разговаривал с ним, пока ходили эти слухи. Думаю, он был немного разочарован. Это нормально. Он только что выиграл Лигу чемпионов, став одним из важнейших игроков сезона.

Когда выигрываешь Лигу чемпионов, люди часто говорят об удаче, но это было не совсем удачей, ведь они хорошо играли. Но были моменты, когда нужно было сделать решающий сэйв, и он это делал, и не один раз. Вот что значит быть большим вратарем, потому что невозможно выиграть Лигу чемпионов, когда последние четыре или пять команд практически одинаковы. Сложно выигрывать со счетом 3:0 и играть в одни ворота. И он проявил себя в тех матчах, где он был нужен.

Думаю, что даже Италия выиграла Евро благодаря ему. Думаю, «ПСЖ» выиграли Лигу чемпионов во многом благодаря ему. Но в конечном счете, это решение Луиса Энрике . Он всегда готов к переменам, хочет показать, что нет неприкасаемых.

Думаю, Доннарумма занял хорошую позицию в «Манчестер Сити» в АПЛ, новой лиге. Он уже играл в трех разных лигах. Думаю, у него будет невероятный опыт, – сказал экс-полузащитник «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Духайль».