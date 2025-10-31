  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Верратти об уходе Доннаруммы из «ПСЖ»: «Джиджи был немного разочарован. Клуб выиграл ЛЧ во многом благодаря ему, он делал решающие сэйвы, был одним из важнейших игроков сезона»
10

Верратти об уходе Доннаруммы из «ПСЖ»: «Джиджи был немного разочарован. Клуб выиграл ЛЧ во многом благодаря ему, он делал решающие сэйвы, был одним из важнейших игроков сезона»

Марко Верратти: Доннарумма был разочарован уходом из «ПСЖ».

Бывший полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы из парижского клуба.

Этим летом парижский клуб не продлил контракт с голкипером. Итальянец перешел в «Манчестер Сити».

– Вы регулярно общались с Джанлуиджи Доннаруммой, когда пресса подняла тему неудавшегося продления контракта и слухов о его переходе в «Манчестер Сити»?

– Я разговаривал с ним, пока ходили эти слухи. Думаю, он был немного разочарован. Это нормально. Он только что выиграл Лигу чемпионов, став одним из важнейших игроков сезона.

Когда выигрываешь Лигу чемпионов, люди часто говорят об удаче, но это было не совсем удачей, ведь они хорошо играли. Но были моменты, когда нужно было сделать решающий сэйв, и он это делал, и не один раз. Вот что значит быть большим вратарем, потому что невозможно выиграть Лигу чемпионов, когда последние четыре или пять команд практически одинаковы. Сложно выигрывать со счетом 3:0 и играть в одни ворота. И он проявил себя в тех матчах, где он был нужен.

Думаю, что даже Италия выиграла Евро благодаря ему. Думаю, «ПСЖ» выиграли Лигу чемпионов во многом благодаря ему. Но в конечном счете, это решение Луиса Энрике. Он всегда готов к переменам, хочет показать, что нет неприкасаемых.

Думаю, Доннарумма занял хорошую позицию в «Манчестер Сити» в АПЛ, новой лиге. Он уже играл в трех разных лигах. Думаю, у него будет невероятный опыт, – сказал экс-полузащитник «ПСЖ», ныне выступающий за «Аль-Духайль».

«Зенит» против «Локомотива». Кто победит?899 голосов
ЗенитЗенит
Будет ничьяпремьер-лига Россия
ЛокомотивЛокомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Foot Mercato
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoПСЖ
logoМарко Верратти
logoлига 1 Франция
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
logoСборная Италии по футболу
logoАль-Духайль
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
logoвысшая лига Катар
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Верратти о Мбаппе: «Несправедливо думать, что «ПСЖ» выиграл ЛЧ благодаря его уходу. Килиан помогал клубу расти, с ним мы доходили до полуфинала и финала»
вчера, 20:42
Верратти о победе «ПСЖ» в ЛЧ: «Это было облегчением даже для меня, каждый внес вклад в развитие клуба. Раньше молодые французы предпочитали играть за «Реал» и «Барсу», но эта команда заставит мечтать»
вчера, 14:32
Главные новости
Пирс Морган: «Анонс интервью с Роналду набрал 51 млн просмотров за 24 часа. Вот почему он величайший»
27 минут назад
«Вернули 2006-й!» Футболисты «Спартака» проехались в метро – как 19 лет назад перед игрой ЛЧ
32 минуты назадФото
ЦСКА – «Пари НН» – 1:0. Обляков реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
48 минут назадLive
Мешков завершил карьеру судьи в 42 года. Его не назначали на игры после ошибочного приглашения Чистякова к монитору в матче ЦСКА – «Спартак»
49 минут назад
Наша Трибуна нуждается в вас – приходите к нам комьюнити-менеджером и сделайте ее лучше!
сегодня, 16:30Вакансия
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» еще не на пике, но близок к нему. Чувствую, мы будем теми, кого сложно обыграть»
сегодня, 16:28
Мойзес повредил икроножную мышцу прямо перед стартовым свистком в матче ЦСКА – «Пари НН»
сегодня, 16:12
Чемпионат России. ЦСКА против «Пари НН», «Зенит» сыграет с «Локо» в субботу
сегодня, 16:00Live
Агент Батракова: «Цена от 20 до 30 млн евро вполне соответствует рынку. Могут и 40 млн заплатить, если его захочет какой-то клуб, конкретный тренер»
сегодня, 15:50
Войчех Шченсны: «Я брал пенальти Мбаппе, Месси и Неймара в матчах, где мы проиграли. Я делаю красивые вещи, когда они бесполезны»
сегодня, 15:38
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник «Крыльев» Костанца: «Не понимаю тех, кто играет в России и не учит русский. Язык очень сложный, но я уже адаптировался, могу спокойно поговорить с тренерами и игроками»
5 минут назад
Сафонов после 1:1 «ПСЖ» с «Лорьяном»: «Тяжело набираются очки, в этом сезоне. Продолжаем работать как команда»
16 минут назад
ЦСКА забил «Пари НН» с пенальти за фол на Мусаеве. Фаринья наступил на пятку форварду ЦСКА
18 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Шабаб», «Аль-Наср» Роналду проведет матч в субботу
25 минут назад
Слуцкий после 1:0 с «Шэньчжэнем»: «Рад, что команда проявила боевой дух, профессионалам. Благодарен за сегодняшние усилия»
40 минут назадВидео
Алеррандро травмировал бедро в 1-м тайме игры ЦСКА с «Пари НН»
40 минут назад
Погба травмировал голеностоп. Хавбек «Монако» еще не играл в этом сезоне
46 минут назад
Лещук о судьях: «Уровень борьбы в российском футболе должен быть выше. У нас свистят небольшие контакты во многих матчах»
58 минут назад
Погребняк о матче «Зенит» – «Локо»: «В Петербурге только один фаворит»
сегодня, 16:18
Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»
сегодня, 15:25