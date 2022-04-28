Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в соревнованиях России и Беларуси

Сейм Латвии запретил спортсменам участвовать в национальных и кубковых соревнованиях России и Беларуси.

Сегодня парламент в заключительном чтении поддержал поправки в Закон о спорте. Запрет касается спортивных команд, зарегистрированных в Латвии, и действует в том числе для международных лиг, где более половины команд представляют Россию или Беларусь.

Согласно поправкам, спортсменам также не позволяется участвовать в турнирах, которые проходят на территории этих стран. Нарушители запрета не смогут претендовать на включение в сборные Латвии и получать средства из государственного бюджета на расходы, связанные с тренировками и соревнованиями.

Закон также предполагает, что зарегистрированные в Латвии спортивные организации не смогут сотрудничать со спортивными агентами России и Беларуси.