Роналд Куман: «Когда я ушел, «Барса» отставала на 8 очков, сейчас – на 15. Это не вина Хави, клуб в той же ситуации, что и при мне»

не считает, что добилась прогресса после его ухода.

«Когда я уходил, мы отставали на восемь очков. Сейчас отрыв вырос почти в два раза.

Я могу написать книгу про этот год и четыре месяца. С нами случилось многое: коронавирус, какое-то время у клуба не было президента, мы не могли подписывать игроков, потом остались без Месси, а в последний день трансферного окна ушел Гризманн. Меня очень критиковали за трансфер Люка [де Йонга], но благодаря его голам «Барса» взяла 5-6 очков.

У меня нет ощущения, что я провалился. Наоборот. Мы провалились в матче с «Гранадой» и с этого момента не могли рассчитывать на победу в . Но мы взяли Кубок. Если ты берешь трофей, то это уже не провал.

Сейчас «Барса» в той же ситуации, что и при мне. И это значит, что смена тренера не всегда ведет к прогрессу. Не очень правильно делать легкие и простые сравнения.

Конечно, в каких-то аспектах «Барса» стала лучше, потому что они подписали трех форвардов, но когда я ушел, мы отставали на 8 очков, а сейчас отставание уже 15 баллов. Это не вина Хави. Такова сейчас ситуация в «Барсе». Не зря же они проигрывают дома», – сказал экс-тренер каталонского клуба.

Хави уступает показателям Кумана по итогам 32 матчей в «Барсе». У Роналда на 4 победы больше