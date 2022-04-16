Юрий Дудь – иноагент, во Франции заморозили недвижимость Абрамовича и Ротенберга, наезд Заремы на «Зенит», победа «Динамо» и другие новости утра

1. Журналист, блогер и бывший главный редактор Sports.ru Юрий Дудь признан иностранным агентом в России.

2. В стартовом матче 25-го тура чемпионата России «Динамо» обыграло «Ахмат» (2:0) благодаря голевой передаче вратаря Антона Шунина и голам Федора Смолова и Константина Тюкавина.

3. В 33-м туре чемпионата Италии «Интер» на выезде победил «Специю» (3:1), а «Милан» дома переиграл «Дженоа» (2:0).

4. Во Франции заморозили недвижимость председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко, владельца «Челси» Романа Абрамовича, председателя правления ФХР Аркадия Ротенберга и президента магнитогорского «Металлурга» Виктора Рашникова.

5. Боссы «Спартака» и «Зенита» устроили пикировку в СМИ. Спортивный директор красно-белых Лука Каттани в шутку сказал, что не знает клуб «Зенит». Гендиректор бело-голубых парировал: «Это команда, обыгравшая «Спартак» 7:1 в сезон его столетия». Зарема Салихова взорвалась: «Жаль, что величие запоребриковых не распространяется за пределы РФ». Александр Медведев отказался отвечать супруге Леонида Федуна: «Это бессмысленно».

6. НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Монреаль» (3:0), Сорокин сделал 7-й шатаут в сезоне при 44 отраженных бросках и обыграл вернувшегося в строй после долгого перерыва Кэри Прайса. «Флорида» разгромила «Виннипег» (6:1), Бобровский отразил 30 бросков из 31, Мамин забросил первую шайбу за 3 месяца.

7. Циципас, Зверев, Димитров вышли в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, Фриц выбыл.

8. НБА. Плей-ин. «Кливленд» дома уступил «Атланте» Трэя Янга (38 очков, 9 передач) в матче за 8-е место на Востоке.

9. Международный союз конькобежцев временно лишит Россию права принимать международные соревнования. Федерации 21 страны потребовали не допускать Россию и Беларусь к конгрессу ISU.

10. В Москве прошло шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступили фигуристки Валиева, Щербакова, Загитова и Медведева. Загитова показала новый номер под композицию Can’t Help Falling in Love в живом исполнении Дианы Анкудиновой. Евгения Медведева представила новый показательный номер под оперное исполнение Хиблы Герзмавы.

11. «Монако» Головина победил «Ренн» (3:2) в 32-м туре Лиги 1. Александр отдал голевой пас – у него 3 ассиста в 5 последних матчах за клуб из княжества и 11 (3+8) очков по системе «гол+пас» в сезоне.

12. В РПЛ обсудили варианты с 16 и 18 клубами на следующий сезон. Возможно деление на 2 восьмерки или турнир за 1-4-е места.

13. ОКР выделит 1,8 миллиарда рублей на поддержку спортивных федераций в 2022 году.

14. Биатлонистки Анастасия Шевченко, Ирина Казакевич и Светлана Миронова получили квартиры в Екатеринбурге.

15. В Москве снесли бассейн ЦСКА. Он был первым крытым 50-метровым в СССР.

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