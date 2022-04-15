Во Франции заморозили недвижимость Тимченко, Абрамовича, Аркадия Ротенберга и Рашникова

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Во Франции заморозили недвижимость Геннадия Тимченко, Романа Абрамовича и Аркадия Ротенберга.

Также в стране заморожена собственность Виктора Рашникова – на общую сумму 200 миллионов долларов. 

Президент магнитогорского «Металлурга» владеет тремя объектами недвижимости в центре Парижа. Ему, в частности, принадлежат апартаменты, расположенные через дорогу от Елисейского дворца.

Стоимость замороженной недвижимости Абрамовича, владеющего «Челси», составляет 340 миллионов долларов.

Стоимость замороженной недвижимости Ротенберга, председателя правления ФХР, оценивается в 62 миллиона долларов.

При этом, как сообщает Forbes, неизвестна общая стоимость недвижимости во Франции председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко.

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