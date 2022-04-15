НБА. Плей-ин. «Кливленд» примет «Атланту», «Клипперс» сыграют с «Новым Орлеаном»

Теги результаты Атланта Кливленд Клипперс Новый Орлеан НБА НБА плей-офф Баскетбол

В пятницу, 15 апреля, состоятся заключительные матчи турнира плей-ин НБА, в которых будут разыграны две последние путевки в плей-офф.

«Кливленд» примет «Атланту» в матче за 8-е место в Восточной конференции. На Западе «Клипперс» встретятся с «Новым Орлеаном»,

НБА

Плей-ин

Кливленд – Атланта
Дата проведения
16 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Клипперс – Новый Орлеан
Дата проведения
16 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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