НБА. Плей-ин. «Кливленд» примет «Атланту», «Клипперс» сыграют с «Новым Орлеаном»

В пятницу, 15 апреля, состоятся заключительные матчи турнира плей-ин НБА, в которых будут разыграны две последние путевки в плей-офф.
«Кливленд» примет «Атланту» в матче за 8-е место в Восточной конференции. На Западе «Клипперс» встретятся с «Новым Орлеаном»,
НБА
Плей-ин
- Дата проведения
- 16 апреля, 02.30, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 16 апреля, 05.00, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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