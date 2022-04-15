НБА. Плей-ин. «Кливленд» примет «Атланту», «Клипперс» сыграют с «Новым Орлеаном»

В пятницу, 15 апреля, состоятся заключительные матчи турнира плей-ин , в которых будут разыграны две последние путевки в плей-офф.

примет «Атланту» в матче за 8-е место в Восточной конференции. На Западе встретятся с ,

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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