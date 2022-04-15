Владимир Алекно: «Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России?» Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас»

Бывший главный тренер мужской сборной России Владимир Алекно высказался о решении Международной федерации волейбола (FIVB) перенести мужской чемпионат мира по волейболу из России в Польшу и Словению.

«Печально. Создается ощущение, что все было принято еще до официального релиза. Даже страны определили и замену нам тоже определили.

Печально смотреть на это, как и на все окружающее нас в мировой повестке, что направлено против нашей страны. Испытываю только несогласие и негодование, но время расставит все на свои места.

Верю, что со временем все нормализуется, и мы снова сможем выступать на международных соревнованиях.

Как сказал наш президент: «Зачем нам такой мир, в котором нет России?» Так зачем нам спорт, в котором не будет России? Они боятся нас», – сказал Алекно.

FIVB подтвердила, что Польша и Словения примут мужской чемпионат мира по волейболу. Изначально турнир должен был пройти в России