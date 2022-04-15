В РПЛ обсудили варианты с 16 и 18 клубами на следующий сезон. Возможно деление на 2 восьмерки или турнир за 1-4-е места

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Химки Рубин премьер-лига Россия РФС Олимп-ФНЛ Торпедо Динамо Москва Факел Краснодар календарь Ашот Хачатурянц Футбол

РПЛ обсудила варианты проведения следующего сезона чемпионата России.

На сегодняшнем совещании были предложены несколько вариантов проведения турнира.

Участники совещания – представители РФС, глава РПЛ Ашот Хачатурянц, представители «Ростова», «Рубина», «Зенита», «Химок», «Факела», «Торпедо» – обсудили 4 возможных формата проведения турнира:

1) 16 клубов, играющих чемпионат в два круга, как сейчас;

2) 18 клубов, играющих чемпионат в два круга;

3) 16 клубов, играющих чемпионат в один круг с последующим делением на две восьмерки;

4) 16 клубов с последующим турниром за места с первого по четвертое.

Решение пока не принято. Его обсудят после решения УЕФА о допуске клубов РПЛ в еврокубки.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные