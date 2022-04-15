Шунин сделал голевой пас в матче с «Ахматом». Это первый ассист вратаря «Динамо» в РПЛ

Вратарь сделал голевую передачу в матче с .

На 79-й минуте голкипер московской команды пасом из своей штрафной площади ассистировал форварду , который сделал счет 2:0 в пользу бело-голубых.

Для Шунина это первое результативное действие за все время выступлений в Премьер-лиге. Подробная статистика вратаря – здесь.

Как сообщает Opta, Антон – первый вратарь с марта 2020 года, сделавший голевую передачу в чемпионате России. Тогда подобное удалось Гиорги Шелии в составе «Тамбова».