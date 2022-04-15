Сегодня в Москве пройдет шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой: там выступят Валиева, Щербакова, Загитова и Медведева

Теги Татьяна Волосожар Мария Петрова Алексей Тихонов Албена Денкова Максим Ставиский Оксана Домнина Максим Шабалин Татьяна Тарасова Алексей Ягудин Роман Костомаров Татьяна Тотьмянина Максим Маринин сборная России танцы на льду Дмитрий Соловьев Александр Энберт пары мужское катание женское катание Никита Кацалапов Александра Степанова Иван Букин Виктория Синицина Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Дмитрий Алиев Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева Николай Колесников Марк Кондратюк Александра Шинкаренко Владислав Михайлов Фигурное катание

Сегодня в Москве пройдет ледовое шоу в честь юбилея заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой

Москва

Начало – 19:00 по московскому времени.

Участники

Алина Загитова

Евгения Медведева

Камила Валиева

Анна Щербакова

Марк Кондратюк

Виктория Синицина – Никита Кацалапов

Евгения Тарасова – Владимир Морозов

Алексей Ягудин

Татьяна Тотьмянина – Максим Маринин

Александра Степанова – Иван Букин

Дмитрий Алиев

Роман Костомаров

Оксана Домнина – Максим Шабалин

Татьяна Волосожар – Федор Федотов

Мария Петрова – Алексей Тихонов

Албена Денкова – Максим Ставиский

Александр Энберт

Ксения Бородина – Дмитрий Соловьев

Иван Колесников

Кирилл Зайцев

Николай Колесников

Александра Шинкаренко – Владислав Михайлов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные