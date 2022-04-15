Глава сервис-бригады сборной: «На производство в России лыж приемлемого уровня уйдет минимум 4-6 лет. Дай бог, чтобы к Олимпиаде-2026 появилась базовая модель»

Начальник сервис-бригады биатлонной сборной Александр Печерский поделился мнением о производстве лыж в России.

«В России один мощный производитель лыж, палок и креплений – фабрика STC в Балабаново Калужской области. Там до недавнего времени стоял акцент на массовое производство: для детских школ, на начальную подготовку, туризм.

Еще в прошлом году я ездил на знакомство с директором фабрики Игорем Гавриленко, чтобы понять, какие у них ресурсы, возможности, желания. Он хотел бы выйти на более высокий уровень в производстве – они с и министром спорта Калужской области Олегом Сердюковым обсуждали проект. Договорились о попытке сделать общими усилиями лыжи хотя бы на уровне юношеской сборной.

Попытки сконструировать их были прошлой осенью, мы в этом немножко участвовали – возили в Балабаново наши лучшие соревновательные пары. С них снимались параметры, рисунки, геометрия. Мы были готовы в небольших объемах откатывать экспериментальную балабановскую продукцию на трассах Кубка мира, помогать в анализе данных – экспертов лучше сервиса в стране вы вряд ли найдете.

Каким бы оптимистом я ни был – понимаю, что процесс небыстрый и на производство лыж приемлемого соревновательного уровня может уйти минимум от 4 до 6 лет. Дай бог, чтобы к следующей появилась базовая модель, которая только начала бы конкурировать с продукцией топовых производителей.

Это как на заводе, где выпускают «Ладу Приору», поставить задачу выпустить Lamborghini, причем за 3-4 года. Чудес не бывает, но попробовать хочется… Я все-таки смотрю на эту идею с оптимизмом, заниматься ей очень интересно. Если дело сдвинется, то российский спортивный рынок может получить модель, которая за сравнительно небольшие деньги закроет потребности хотя бы юношеского спорта. А там видно будет», – сказал Печерский.

«Это как на заводе «Лада» выпускать Lamborghini. Чудес не бывает, но попробуем». Если в России не останется топовых лыж – как быть?