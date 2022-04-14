Жара в Мадриде, Гвардиола и Клопп в полуфинале ЛЧ, новый логотип «Спартака», российскому хоккеисту отказали в операции в Финляндии и другие новости утра

1. «Манчестер Сити» прошел «Атлетико» после горячего ответного четвертьфинала Лиги чемпионов (0:0): команды устроили драку на поле (а в подтрибунку пришлось вызывать полицию), Диего Симеоне иронично поаплодировал соперникам за затяжку времени, фанаты хозяев оскорбляли Пепа Гвардиолу, скандируя всем стадионом: «Сын шлюхи». А Пеп в рекордный 9-й раз вышел в полуфинал ЛЧ.

Во втором матче дня «Ливерпуль» вел 3:1 у «Бенфики» на «Энфилде», а потом расслабился и дал сопернику забить два гола в последние 20 минут игры, и все закончилось результативной ничьей – 3:3. Но команда Юргена Клоппа все равно идет дальше, выиграв по сумме двух матчей (6:4).

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал Мадрид» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Вильярреалом».

2. НХЛ. Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Филадельфию» (4:0), Александр Георгиев сделал 2-й шатаут в сезоне, Валерий Ничушкин забил «Лос-Анджелесу». Все результаты – здесь.

3. Клубы МЛС договорились не работать с игроками и специалистами из России и Беларуси.

4. Хоккеисту системы «Салавата Юлаева» отказали в операции в Финляндии. Причина: «Сказали, что российских граждан больше не обслуживают».

5. Рублев, Зверев, Циципас, Рууд вышли в 1/8 финала «Мастерса» в Монте-Карло, Джокович, Алькарас, Оже-Альяссим выбыли. Медведев снялся с «Мастерсов» в Мадриде и Риме из-за операции по удалению грыжи.

6. НБА. Плей-ин. «Атланта» разгромила «Шарлотт», «Новый Орлеан» принимает «Сан-Антонио».

7. «Спартак» изменил новый логотип по просьбе фанатов, добавив линию мяча, и показал специальную эмблему в честь столетия. Также клуб сократил программу празднования 100-летия из-за «тяжелой финансовой ситуации и по этическим соображениям».

8. Биатлонисты Латыпов и Резцова заработали свыше 11 млн рублей и стали лидерами сборной России по призовым за сезон-2021/22.

9. В Москве прошло шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Там выступили Валиева, Щербакова, Трусова, Загитова и Медведева. Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов продолжит спортивную карьеру.

10. Российская бобслеистка Надежда Сергеева заявила, что Международная федерация бобслея и скелетона не выплачивает призовые россиянам второй сезон: «Не понимаю, почему спортсмены страдают».

Цитаты дня:

«Про Путина писали гадости, спрашивали, почему в России не могут поменять власть. У них полное непонимание происходящего в стране». Назаров об уходе из «Богемианс-1905»

Губерниев о главной звезде российского спорта: «Между Овечкиным, Малкиным, Большуновым, Медведевым, Щербаковой и Валиевой поставил бы знак равенства»

Вячеслав Фетисов: «Хоккей намного популярнее футбола в России. У нас огромное количество мегазвезд, наши сборные достигали великих побед»

Роман Широков: «Крымские клубы нужно включать в ФНЛ и ФНЛ-2. Идет спецоперация, после нее признают Крым, республики Донбасса»

Томас Тухель: «Хотел поблагодарить судью за матч, но он смеялся с Анчелотти во весь голос. Это разочаровало»

«Про «Спартак» знает примерно 90% населения России». Директор клуба о болельщиках