Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победам за сезон (36). Он обошел Луонго, отразив 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом»

Теги Флорида Сергей Бобровский Роберто Луонго НХЛ рекорды Виннипег Юусе Сарос Хоккей

Сергей Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по числу побед за сезон (36).

Вратарь «Флориды» отразил 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Россиянин разделил текущее первое место по победам в НХЛ с Юусе Саросом из «Нэшвилла» (по 36). 

Кроме того, Сергей установил новый рекорд «Пантерс» по числу выигранных матчей за сезон. Он превзошел достижения Роберто Луонго (2 раза по 35 побед – в сезонах-2005/06 и 2015/16). 

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь

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