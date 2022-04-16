Бобровский установил новый рекорд «Флориды» по победам за сезон (36). Он обошел Луонго, отразив 30 бросков из 31 в матче с «Виннипегом»

установил новый рекорд «Флориды» по числу побед за сезон (36).

Вратарь «Флориды» отразил 30 бросков из 31 в матче с (5:1) в матче регулярного чемпионата .

Россиянин разделил текущее первое место по победам в НХЛ с из «Нэшвилла» (по 36).

Кроме того, Сергей установил новый рекорд «Пантерс» по числу выигранных матчей за сезон. Он превзошел достижения (2 раза по 35 побед – в сезонах-2005/06 и 2015/16).

Со статистикой Бобровского можно ознакомиться здесь.