Нагельсманн получил 450 угроз смерти после вылета «Баварии» из ЛЧ: «Атаковали и мою маму»

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Юлиан Нагельсманн рассказал, что получал угрозы смерти после вылета «Баварии» из Лиги чемпионов.

Мюнхенская команда проиграла «Вильярреалу» на стадии 1/4 финала по сумме двух матчей (0:1 на выезде, 1:1 дома).

«Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Это нормально, с этим я могу справиться.

Но 450 угроз смерти в инстаграме – это уже не так просто.

И одно дело, когда люди хотят убить меня, но они атаковали и мою маму, которая вообще не интересуется футболом», – сказал главный тренер «Баварии».

Эмери припарковался на 0:0 и мог поплатиться. «Бавария» сбивалась на навесы и удары издали, но заслужила овертайм

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