Трэй Янг набрал 38 очков в матче с «Кэвз», включая 32 во второй половине

Теги Атланта Кливленд НБА видео Трэй Янг НБА плей-ин Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг стал главным действующим лицом решающего матча плей-ин против «Кливленда» (107:101).

Янг набрал 38 очков (13 из 25 с игры и 8 из 9 с линии), 3 подбора и 9 передач при 4 потерях за 40 минут.

32 из 38 очков Янга пришлись на вторую половину встречи (16 в третьей четверти и 16 в четвертой).

43 из 56 очков «Хоукс» во второй половине были набраны при участии Янга (попадания и передачи). «Кавальерс» после большого перерыва в сумме набрали 40.

Задумка то ли гения, то ли идиота. Что такое плей-ин НБА, зачем его смотреть и почему он перестал всех бесить

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные