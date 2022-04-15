Лука Каттани: «Спартак» – главный клуб мира по числу болельщиков, особенная команда»

Лука Каттани назвал «Спартак» главным клубом мира по числу болельщиков.

– Я всю жизнь ждал победы в Лиге чемпионов. Никогда еще не имел таких шансов, как в этом сезоне. К ним пришли Месси, Рамос, Хакими и другие игроки. И вот я много раз сидел и думал – правильный ли выбор я сделал. Вдруг вот сейчас, когда я ушел, «ПСЖ» возьмет и завоюет кубок.

Но я ничего не смог сделать с теми силами, которые привели меня в Москву. Подход у просто фантастический. Он заставил меня поверить, что он именно меня и ждал, ждал, что я приду и подниму этот клуб в элиту российского футбола. Я почувствовал высокий уровень ответственности.

Это вызов для меня, этап в жизни. Давайте забудем про европейские клубы, их бюджеты. «Спартак» – это главный клуб в мире по числу болельщиков. Не только в России – в мире. В Италии нет такой команды, у которой было бы столько болельщиков. – особенная команда.

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– Да что вы?! У «Спартака» гораздо больше болельщиков.

Мы ездили в Нижний Новгород – как будто в Москве играли. Там тоже огромная поддержка – это что-то особенное. И ты чувствуешь себя особенным. Не то, что ты шишка какая-то, а в плане ответственности.

Здесь очень сложно, но если мне удастся то, что я задумал, тогда эта работа запомнится мне как главный вызов в жизни, – сказал спортивный директор красно-белых.