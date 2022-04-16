Сорокин отразил все 44 броска «Монреаля» и повторил рекорд «Айлендерс» по числу шатаутов за сезон (7)

сделал 7-й шатаут в сезоне , отразив 44 броска .

Российский вратарь был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Канадиенс» (3:0).

Сорокин улучшил свой личный рекорд в лиге по сэйвам за игру, установленный в недавнем матче с «Питтсбургом».

Отметим, что он проводил второй матч за 2 дня, так как Семен Варламов не смог сыграть из-за болезни.

В активе Сорокина стало 7 матчей на ноль в этом сезоне. По их числу он уступает только Якобу Маркстрему из «Калгари» (9).

Кроме того, Илья повторил клубный рекорд по числу шатаутов за один сезон. Он был установлен Гленном Решем в сезоне-1975/76 и повторен Варламовым в прошлом сезоне.

Со статистикой Сорокина можно ознакомиться здесь.