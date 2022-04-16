Сорокин отразил все 44 броска «Монреаля» и повторил рекорд «Айлендерс» по числу шатаутов за сезон (7)

Теги Айлендерс Монреаль Семен Варламов НХЛ Гленн Реш Илья Сорокин Хоккей

Илья Сорокин сделал 7-й шатаут в сезоне НХЛ, отразив 44 броска «Монреаля».

Российский вратарь «Айлендерс» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Канадиенс» (3:0). 

Сорокин улучшил свой личный рекорд в лиге по сэйвам за игру, установленный в недавнем матче с «Питтсбургом». 

Отметим, что он проводил второй матч за 2 дня, так как Семен Варламов не смог сыграть из-за болезни. 

В активе Сорокина стало 7 матчей на ноль в этом сезоне. По их числу он уступает только Якобу Маркстрему из «Калгари» (9). 

Кроме того, Илья повторил клубный рекорд по числу шатаутов за один сезон. Он был установлен Гленном Решем в сезоне-1975/76 и повторен Варламовым в прошлом сезоне. 

Со статистикой Сорокина можно ознакомиться здесь

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