Каттани о «Спартаке» и «Зените»: «Разница в менталитете. У них сформировался дух победителя, его не купить за деньги»

Спортивный директор рассказал о разнице с .

– «Зенит» идет за очередным чемпионством в России.

– А что это за команда? Я ее не знаю.

– Мы знаем. Очередной чемпионат забирает «Зенит». В чем, помимо результатов, вы видите различие между двумя командами? Вне футбольного поля.

– Разница в менталитете, это же очевидно. Все дело в психологии. Мы можем говорить про технический уровень сколько угодно, но важен дух победителя.

Я пять сезонов отработал в «ПСЖ». За это время «ПСЖ» завоевал 12 трофеев. Конечно, главный трофей [Лигу чемпионов] они не завоевали, а если его нет, значит они вообще ничего не завоевали. Я приехал сюда, и я точно знаю, что такое менталитет победителя. Это касается не одного игрока, а всего клуба.

Как можно приобрести менталитет победителя? Все просто. «Зенит» был чемпионом последние пять-шесть лет, и у них этот менталитет сам сформировался. Я смотрел их игру с «Ахматом», первые 35 минут. Да, у «Ахмата» тоже были возможности, но было видно, что «Ахмат» играет с командой, у которой есть уверенность в победе.

И мы должны были над этим работать. Вот и все. Но нигде же нет в Москве магазина, куда я могу пойти и купить менталитет победителя. Он же не продается. Его не купить за деньги. Его нужно прививать.

Можно купить игрока, у которого есть такой менталитет. Да, это один из вариантов, но это комплексный процесс, в который должны быть вовлечены все мы, – сказал в эфире «Коммент.Шоу».