ОКР выделит 1,8 миллиарда рублей на поддержку спортивных федераций в 2022 году

Генеральный директор Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Сенглеев рассказал о финансовой поддержке спорта в современных условиях.

«ОКР продолжает работу по защите интересов российских спортсменов. Мы подали апелляционные жалобы на отстранения наших спортсменов.

Мы продолжаем координировать работу нескольких федераций по оспариванию решений: ФФККР, конькобежцы, биатлон, настольный теннис, фехтование и спортивная гимнастика.

Что касается поддержки мероприятий, традиционно подготовил программу подготовки к Олимпиаде. Но в этом году было принято решение по развитию олимпийских видов спорта. Это расширяет финансирование по многим направлениям.

Мы точно можем сказать, что в 2022 году мы готовы выделить 1 млрд 800 млн рублей, в том числе на дополнительное финансирование мероприятий федераций, (закупку) инвентаря, оборудования и подготовку с реабилитацией.

На выплату пособий мы готовы выделить 440 млн (рублей), туда входят кадры, которые занимаются координированием антидопинговой деятельности.

Что касается методической части, мы готовы выделить 115 млн рублей. У нас есть инновационный центр, который активно развивается. Мы планируем открыть дополнительные филиалы в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал Сенглеев.