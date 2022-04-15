«Русофобия в Британии продолжается уже 150 лет». Бывший тренер Джоковича о том, что россиян могут не пустить на «Уимблдон»

Бывший тренер Новака Джоковича Никола Пилич высказался о санкциях в отношении России. С марта российские и белорусские теннисисты выступают под нейтральным флагом из-за ситуации на Украине.

«Это позор, настоящий позор! Было ли что-то подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили более миллиона мирных жителей? Разве тогда запрещали их теннисистам играть под своим флагом? Это же абсолютно двойные стандарты».

Также он высказался о том, что Даниила Медведева и других российских теннисистов могут не пустить на «Уимблдон».

«Русофобия в Британии продолжается уже 150 лет. Думаю, Медведев не успеет восстановиться к «Ролан Гаррос» после удаления грыжи. Когда месяц не играешь, нужно столько же времени, чтобы вернуться в ритм, а то и больше. Мы увидели это сейчас на примере Ноле.

Когда Надаль пропускал пять-шесть недель, он проигрывал и Додигу, и Чиличу. Когда долго не играешь, всегда возникают проблемы».

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