Татьяна Навка: «Если наших спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию заявила, что российские спортивные федерации должны рассматривать возможность перехода в азиатские организации.

Ранее наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) проголосовал за вступление организации в состав Азиатской шахматной федерации.

«Если наши спортивные федерации и спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут.

В конце концов, жизнь продолжается: нужно учиться, трудиться, созидать, любить и прощать.

Все это заложено в русском человеке и присуще русской культуре, и нас, скажем так, пальцем не раздавишь», – сказала Навка.

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию