Татьяна Навка: «Если наших спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут»

Теги Татьяна Навка Политика ФШР Азиатская шахматная федерация Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка заявила, что российские спортивные федерации должны рассматривать возможность перехода в азиатские организации. 

Ранее наблюдательный совет Федерации шахмат России (ФШР) проголосовал за вступление организации в состав Азиатской шахматной федерации.

«Если наши спортивные федерации и спортсменов не хотят видеть на Западе, мы пойдем на Восток, где Россию ждут.

В конце концов, жизнь продолжается: нужно учиться, трудиться, созидать, любить и прощать.

Все это заложено в русском человеке и присуще русской культуре, и нас, скажем так, пальцем не раздавишь», – сказала Навка. 

Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию

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