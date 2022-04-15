Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Специи», «Милан» примет «Дженоа»

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33-й тур итальянской Серии А стартует матчем «Специя» – «Интер». Также в пятницу «Милан» принимает «Дженоа».

В субботу «Ювентус» играет дома с «Болоньей».

В воскресенье «Наполи» принимает «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Верону».

Чемпионат Италии

33-й тур

Специя – Интер
Дата проведения
15 апреля, 20.00, «Альберто Пикко»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан – Дженоа
Дата проведения
15 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Кальяри – Сассуоло
Дата проведения
16 апреля, 13.30, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Эмполи
Дата проведения
16 апреля, 15.30, «Фриули»
превью матча онлайн статистика

 

Сампдория – Салернитана
Дата проведения
16 апреля, 15.30, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Венеция
Дата проведения
16 апреля, 17.30, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Болонья
Дата проведения
16 апреля, 19.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Торино
Дата проведения
16 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Наполи – Рома
Дата проведения
18 апреля, 20.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика

 

Аталанта – Верона
Дата проведения
18 апреля, 22.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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