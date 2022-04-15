Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Специи», «Милан» примет «Дженоа»

33-й тур итальянской Серии А стартует матчем «Специя» – . Также в пятницу принимает «Дженоа».

В субботу играет дома с «Болоньей».

В воскресенье принимает «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Верону».

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А