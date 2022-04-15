Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Специи», «Милан» примет «Дженоа»

33-й тур итальянской Серии А стартует матчем «Специя» – «Интер». Также в пятницу «Милан» принимает «Дженоа».
В субботу «Ювентус» играет дома с «Болоньей».
В воскресенье «Наполи» принимает «Рому», «Аталанта» Алексея Миранчука – «Верону».
33-й тур
- Дата проведения
- 15 апреля, 20.00, «Альберто Пикко»
- Дата проведения
- 15 апреля, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 16 апреля, 13.30, «Сарденья»
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.30, «Фриули»
- Дата проведения
- 16 апреля, 15.30, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 16 апреля, 17.30, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 16 апреля, 19.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 апреля, 21.45, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 18 апреля, 20.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 18 апреля, 22.00, «Адзурри д′Италия»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.