Шевченко, Миронова и Казакевич получили квартиры в Екатеринбурге

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин сообщил, что биатлонистки , Ирина Казакевич и получили квартиры в Екатеринбурге.

«Вручили нашей биатлонистке Насте Шевченко ключи от квартиры в Екатеринбурге. Заслуженная награда за ее старания, победы и дополнительный стимул развиваться, стремиться к новым медалям, еще больше прославлять нашу Свердловскую область на соревнованиях.

Настя — очень перспективная спортсменка. В свои 22 года она уже завоевала много наград. Одна из последних — бронза на Чемпионате Европы в спринтерской гонке. Уверен, что все главные победы у Насти еще впереди. А мы со своей стороны всегда будем поддерживать талантливых уральских спортсменов.

Кстати, ключи от квартир получили также биатлонистки и Света Миронова, которые на в Пекине завоевали серебро в эстафете. Гонка, если помните, была очень напряженная. Девчонки молодцы!» – написал Шипулин на странице в «ВКонтакте».