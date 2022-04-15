Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Зверев сыграет с Синнером, Циципас – со Шварцманом

Александр Зверев сыграет с Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Действующий чемпион Стефанос Циципас встретится с Диего Шварцманом.

Сетка турнира здесь.

Результаты Монте-Карло ATP 2022

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

10 – 17 апреля 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала