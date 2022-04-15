Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Зверев сыграет с Синнером, Циципас – со Шварцманом

Теги результаты ATP Rolex Monte-Carlo Masters Теннис

Александр Зверев сыграет с Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.

Действующий чемпион Стефанос Циципас встретится с Диего Шварцманом.

Сетка турнира здесь.

Результаты Монте-Карло ATP 2022

Rolex Monte-Carlo Masters

Монте-Карло, Монако

10 – 17 апреля 2022

ATP Masters 1000

Призовой фонд – 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

1/4 финала

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
15 апреля, 12.10
Онлайн матча

 

Григор Димитров (Болгария) Хуберт Хуркач (Польша)
Дата проведения
15 апреля, 13.30
Онлайн матча

 

Янник Синнер (Италия) Александр Зверев (Германия)
Дата проведения
15 апреля, 15.00
Онлайн матча

 

Диего Шварцман (Аргентина) Стефанос Циципас (Греция)
Дата проведения
15 апреля, 16.30
Онлайн матча

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