Монте-Карло (ATP). 1/4 финала. Зверев сыграет с Синнером, Циципас – со Шварцманом

Александр Зверев сыграет с Янником Синнером в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло.
Действующий чемпион Стефанос Циципас встретится с Диего Шварцманом.
Сетка турнира здесь.
Результаты Монте-Карло ATP 2022
Rolex Monte-Carlo Masters
Монте-Карло, Монако
10 – 17 апреля 2022
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
1/4 финала
- Дата проведения
- 15 апреля, 12.10
- Дата проведения
- 15 апреля, 13.30
- Дата проведения
- 15 апреля, 15.00
- Дата проведения
- 15 апреля, 16.30