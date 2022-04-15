Федерации 21 страны потребовали не допускать Россию и Беларусь к конгрессу ISU

Национальные федерации 21 страны потребовали от Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать представителей России и Беларуси к участию в конгрессе организации летом 2022 года.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на письмо .

Сообщается, что требование было выдвинуто 31 марта.

Помимо этого, федерации требуют от ISU запретить представителям России и Беларуси выдвигать кандидатуры на любые выборные должности в рамках предстоящего конгресса.

Действующим вице-президентом ISU является россиянин .