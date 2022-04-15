Федерации 21 страны потребовали не допускать Россию и Беларусь к конгрессу ISU

Теги сборная России ISU Александр Лакерник сборная Бельгии Матч ТВ Фигурное катание

Национальные федерации 21 страны потребовали от Международного союза конькобежцев (ISU) не допускать представителей России и Беларуси к участию в конгрессе организации летом 2022 года. 

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на письмо ISU

Сообщается, что требование было выдвинуто 31 марта.

Помимо этого, федерации требуют от ISU запретить представителям России и Беларуси выдвигать кандидатуры на любые выборные должности в рамках предстоящего конгресса.

Действующим вице-президентом ISU является россиянин Александр Лакерник

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