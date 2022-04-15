Международный союз конькобежцев временно лишит Россию права принимать международные соревнования

Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Беларусь права принимать международные соревнования, сообщает со ссылкой на документ организации.

Ранее совет ISU постановил изменить внутреннее правило под номером 104, добавив в него параграф № 17 – он регламентирует понятие «защитных мер», дающих совету право приостанавливать осуществление прав членов ISU и отдельных лиц.

Национальные федерации должны выразить мнение по новому пункту правил до 18 апреля. Комментарии федераций по поводу нововведений будут изучены на следующем заседании совета 24 апреля.