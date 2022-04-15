Международный союз конькобежцев временно лишит Россию права принимать международные соревнования

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Международный союз конькобежцев (ISU) временно лишит Россию и Беларусь права принимать международные соревнования, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на документ организации. 

Ранее совет ISU постановил изменить внутреннее правило под номером 104, добавив в него параграф № 17 – он регламентирует понятие «защитных мер», дающих совету право приостанавливать осуществление прав членов ISU и отдельных лиц.

Национальные федерации должны выразить мнение по новому пункту правил до 18 апреля. Комментарии федераций по поводу нововведений будут изучены на следующем заседании совета ISU 24 апреля.

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