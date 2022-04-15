«Барселона» вылетела из Лиги Европы, ЦСКА в финале Кубка Гагарина, Украина вместо России на ЧМ по волейболу, Федерация шахмат России в Азии и другие новости утра

1. «Барселона» сенсационно вылетела из Лиги Европы, проиграв «Айнтрахту» (2:3) в ответном матче 1/4 финала. Это первое поражение каталонцев с января.

В других матчах дня «Аталанта» Алексея Миранчука дома проиграла «РБ Лейпциг» (0:2), «Рейнджерс» были сильнее «Браги» (3:1), «Вест Хэм» на выезде разгромил «Лион» (3:0). В полуфинале «Лейпциг» сыграет с «Рейнджерс», «Айнтрахт» – с «Вест Хэмом». Кстати, в полуфиналы еврокубков вышли два экс-тренера «Спартака»: Эмери с «Вильярреалом» – в ЛЧ, Тедеско с «Лейпцигом» – в ЛЕ.

2. ЦСКА вышел в финал Кубка Гагарина, победив СКА (4-3 в серии, 3:0 в седьмом матче), и сыграет с «Металлургом» в финале во 2-й раз в истории. Петербуржцы не выходят в финал с 2017 года, а московский клуб оказался там в 4-й раз подряд.

3. НХЛ. «Сент-Луис» обыграл «Баффало» (6:2), Тарасенко сделал хет-трик и впервые в НХЛ набрал 5 (3+2) очков за матч, Бучневич отметился 3 (1+2) очками.

«Торонто» обыграл «Вашингтон» (7:3), Овечкин остался без голов, Михеев сделал дубль, Любушкин набрал 2 (1+1) очка, забросив первую шайбу в сезоне. «Тампа» одолела «Анахайм» (4:3 ОТ), Кучеров помог команде спастись за 13 секунд до конца третьего периода, Василевский был заменен после 3 пропущенных шайб. Все результаты дня – здесь.

4. В Лиге конференций ПСВ уступил «Лестеру» (1:2), «Буде-Глимт» крупно уступил «Роме» (0:4), ПАОК проиграл «Марселю» (0:1), «Фейеноорд» на выезде обыграл «Славию» (3:1). В полуфинале турнира «Рома» сыграет с «Лестером», «Марсель» – с «Фейеноордом».

5. Чемпионат мира по волейболу-2022 пройдет в Польше и Словении – турнир изначально должна была принять Россия. Сборной России на турнире не будет – ее заменит Украина.

6. Федерация шахмат России вступит в Азиатскую шахматную федерацию. А Федерация шашек России рассматривает вопрос о создании новой международной федерации на основе стран ШОС и БРИКС.

7. Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Гол Родриго с паса Луки тоже стал лучшим на неделе в турнире.

8. Агент Полина Лельчук обвинила Самедова в приставаниях, заявив, что бывший футболист «постоянно флиртовал и подкатывал, звонил в нетрезвом виде, ругался матом». Сам бывший селекционер «Локомотива» все опровергает.

9. Великобритания ввела санкции против директора «Челси» и партнера Абрамовича Тененбаума.

10. «Хаас» отказался вернуть 13 млн долларов «Уралкалию» и требует 8,7 млн от компании Мазепина-старшего.

11. Пишут, что Знарок возглавит «Ак Барс», а Бабенко будет его помощником.

12. Семикратная олимпийская чемпионка по бегу Эллисон Феликс завершит спортивную карьеру после сезона-2022.

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