Бензема вытащил «Реал» в полуфинал ЛЧ, «Вильярреал» Эмери выбил «Баварию», CAS объяснил отказ перенести стыки России, 7-й матч Ротенберга и Федорова и другие новости

1. «Реал» по-королевски влетел в полуфинал Лиги чемпионов, хотя горел «Челси» дома 0:3! Родриго с волшебного ассиста Модрича перевел игру в овертайм, а решающий гол, естественно, забил Бензема. Это 10-й полуфинал «Мадрида» за 12 последних сезонов и рекордная 9-я победа над действующим победителем турнира. Карло Анчелотти добрался до этой стадии 4-е десятилетие подряд.

2. «Реал» и «Челси» выдали шоу вечера, но главную сенсацию сотворил «Вильярреал», выбивший «Баварию», – второй полуфинал ЛЧ для клуба за всю его историю. Для триумфа хватило всего двух ударов в створ. Левандовски хоть и забил, но выглядел очень бледно, а Унаи Эмери в очередной раз подтвердил свой тренерский гений.

3. CAS объяснил отказ перенести стыки с участием России нежеланием соперников участвовать в матчах. РФС отреагировал: к искам к УЕФА и ФИФА опубликованная мотивировочная часть CAS не относится. Также Футбольный союз намерен взыскать с ФИФА и УЕФА компенсацию из-за приостановки спонсорских контрактов.

4. В Кубке Гагарина идет заруба ЦСКА и СКА – команда Федорова выиграла дома и перевела серию в седьмой матч, вскрыв проблемы питерцев в атаке. И для Федорова, и для Ротенберга это будет первый 7-й матч в карьере, а для команд серия плей-офф затянулась так сильно в третий раз.

5. НХЛ. «Вашингтон» разнес «Филадельфию» (9:2), Овечкин забил 776-й гол, Кузнецов сделал 2 передачи. «Сент-Луис» был сильнее «Бостона» (4:2), Тарасенко сделал дубль.

«Айлендерс» одолели «Питтсбург» (5:4 Б), Сорокин отразил 43 броска из 47 и стал 1-й звездой. «Каролина» обыграла «Рейнджерс» (4:2), Свечников набрал 1+1 во втором матче подряд. Все результаты дня – здесь.

6. Российского картингиста, показавшего нацистское приветствие, лишили итальянской лицензии. Гонщика осудил чемпион «Дакара-2017» Сергей Карякин, однако чемпион мира по картингу Лоренсо Трависанутто считает, что втаптывать парня не стоит.

7. Кенни Далглиш предложил отдать Украине место на ЧМ-2026 без квалификации.

8. Убыток «Зенита» сократился на 83% в 2021 году – до 401,35 млн рублей. Собственники вложили 718,2 млн – вдвое больше, чем годом ранее.

9. НБА. Плей-ин. 34+12 от Ирвинга помогли «Бруклину» победить «Кливленд».

10. На 61-м году жизни скончался олимпийский чемпион, бывший нападающий «Динамо» Сергей Яшин.

11. «Спартаку» интересен левый защитник «Нижнего Новгорода» и сборной Узбекистана Юлдошев. Хавбек красно-белых Зелимхан Бакаев может перейти в «Динамо» или «Краснодар».

12. Илья Авербух объявил, что новый сезон шоу «Ледниковый период» в этом году не выйдет в эфир. По словам Алексея Ягудина, речь идет о приостановке проекта, а не закрытии.

13. Загитова и Медведева представят новые программы на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой.

Цитаты дня

Карло Анчелотти: «Говорили, испанские клубы слабее английских. Но в полуфинале ЛЧ 2 клуба Ла Лиги»

Василий Уткин: «Матч ТВ» руководят дураки. Дернул Тащина черт мне отвечать – даже Соловьев знает, что со мной связываться не надо»

Клопп о 4 трофеях: «Это невозможно. Покажите мне другую лигу, где полуфиналисту ЛЧ вещатели ставят матч на 12:30 субботы. Что это такое, что вы творите?»

Массимо Каррера: «Связка Дзюба – Кокорин в «Фиорентине» была бы хорошей, возможно»

Уткин о закрытии «Эха Москвы»: «Наступило время, когда пропаганда должна стать тотальной. Такие медиа нужны России сейчас, но не нужны государству»

Томас Тухель: «Челси» заслужил пройти дальше. Но у нас было слишком много серьезных ошибок»