«Ман Сити» победил «Атлетико» в ЛЧ, «Спартак» снова пострадал от судей, 10 апелляций в CAS от России, немецкий босс ушел из «Локо» и другие новости утра

1. В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле победил «Атлетико» (1:0), а «Ливерпуль» на выезде был сильнее «Бенфики» (3:1).

2. «Металлург» проиграл «Трактору» (4:6) во втором матче финала Востока, счет в серии стал равным – 1-1.

3. CAS зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций – футбол (целых три), биатлон, фигурное катание и другие – на отстранение российских спортсменов.

4. Экспертно-судейская комиссия РФС выявила сразу три ошибки арбитров в 23-м туре РПЛ: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека за фол на Мартинсе в матче «Локомотив» – «Спартак» (красно-белые пострадали от судейских ошибок уже в трех матчах подряд), пенальти на Смолове в ворота «Краснодара»в игре с «Динамо» назначен ошибочно, а Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом».

Президент Премьер-лиги Ашот Хачатурянц организовал экстренное заседание судейского комитета из-за ошибок арбитров, некоторых могут отстранить до конца сезона.

5. «Локомотив» и руководитель по спорту и развитию Ларс Корнетка прекратили сотрудничество, его обязанности перейдут к спортивному директору Томасу Цорну. Немецкий «Локо» – все. Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб «Локо», но продолжат работу в структуре клуба.

6. НХЛ. «Флорида» обыграла «Торонто» (7:6 ОТ), опять совершив мощный камбэк – на этот раз с 1:5, причем Бобровского вновь заменили. «Рейнджерс» выиграли у «Нью-Джерси» (3:1), Георгиев одержал 3-ю победу подряд, Панарин сделал 2 передачи.

«Колорадо» превзошел «Питтсбург» (6:4), одержав 50-ю победу в сезоне и забронировав место в плей-офф. «Нэшвилл» выиграл у «Миннесоты» (6:2), Капризов забросил 40-ю шайбу в сезоне и сделал передачу. Все результаты дня – здесь.

7.Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга. Реакция россиянки: «Это такой мелкий жест отвращения».

8. Килиан Мбаппе, вероятно, останется в «ПСЖ». Французский форвард объявит о решении в мае. Есть такая информация.

9. НБА. 45+13 Эмбиида помогли «Филадельфии» справиться с «Индианой», 40 очков Дерозана не спасли «Чикаго» от проигрыша «Милуоки» и другие результаты.

10. В КХЛ в сезоне-2022/23 сыграют 22 клуба. Новичков вместо «Йокерита» (объявил об уходе) и рижского «Динамо» не будет. Лига сохранит размер потолка зарплат на уровне 900 млн рублей, уровень пола тоже не изменится – 315 млн.

11. Российские олимпийцы могут встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 26 апреля.

12. «Барселона» собрала 17 тонн еды для беженцев из Украины в Каталонии.

13. Абрамович, Усманов, Тимченко вошли в топ-20 богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

14. Лидеры сборной России по биатлону не намерены менять спортивное гражданство. В декабре будет «большой международный старт – российско-китайские игры на олимпийских объектах Пекина».

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