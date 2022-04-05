Лоськов и Пашинин покинули тренерский штаб «Локо». Они продолжат работу в структуре клуба

и покинули тренерский штаб основной команды «Локомотива».

Тренеры продолжат работу в структуре московского клуба.

«Мы долго общались с Дмитрием и Олегом в связи с происходящими в клубе изменениями и пришли к решению, что оба они остаются в «Локомотиве». Они играют важную роль в сохранении традиций клуба, передаче их новому поколению игроков, являются звеном, связывающим прошлое, настоящее и будущее «Локомотива».

Уверен, что Дмитрий и Олег продолжат приносить пользу своему родному клубу, развивать нашу молодежь, быть примером для всех железнодорожников», – сказал генеральный директор .