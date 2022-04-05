Магнус Карлсен об отстранении Карякина: «Правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен»

Чемпион мира по шахматам не считает, что правильно поступила, дисквалифицировав за его позицию по Украине.

«Многие русские, которые раньше открыто поддерживали Путина или хотя бы молчали, теперь поменяли мнение и говорят, что Путин зашел слишком далеко. Карякин пошел другим путем – он усилил поддержку Путина. Это неприемлемо.

Что касается дисквалификации, то тут сложно что-то сказать, потому что ситуация новая. Не так много подобных примеров. Конечно, я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен. Возможно, что в трудные времена это окупится, но еще и создаст прецедент, который может повториться в дальнейшем.

Да и что хорошего в том, что мы дали ему именно то, что он хотел? Он хотел быть жертвой «санкционной тирании Запада». Теперь он может рассказывать об этом дома – и это хорошо работает. Мы сами помогли ему в этом. Мы дали ему то, что он хочет. Не знаю, хорошо это или плохо, не уверен.

Сможет ли Карякин вернуться на международные турниры? Я сомневаюсь», – рассказал Карлсен.

Карякин о санкциях из-за поддержки Путина: «Бывают моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Я знал, на что иду, и ни о чем не жалею»

ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»