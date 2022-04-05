Магнус Карлсен об отстранении Карякина: «Правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен»

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не считает, что ФИДЕ правильно поступила, дисквалифицировав Сергея Карякина за его позицию по Украине.
«Многие русские, которые раньше открыто поддерживали Путина или хотя бы молчали, теперь поменяли мнение и говорят, что Путин зашел слишком далеко. Карякин пошел другим путем – он усилил поддержку Путина. Это неприемлемо.
Что касается дисквалификации, то тут сложно что-то сказать, потому что ситуация новая. Не так много подобных примеров. Конечно, я не согласен с позицией Карякина, но правильно ли отстранять человека, с мнением которого мы не согласны? Я не уверен. Возможно, что в трудные времена это окупится, но еще и создаст прецедент, который может повториться в дальнейшем.
Да и что хорошего в том, что мы дали ему именно то, что он хотел? Он хотел быть жертвой «санкционной тирании Запада». Теперь он может рассказывать об этом дома – и это хорошо работает. Мы сами помогли ему в этом. Мы дали ему то, что он хочет. Не знаю, хорошо это или плохо, не уверен.
Сможет ли Карякин вернуться на международные турниры? Я сомневаюсь», – рассказал Карлсен.
Карякин о санкциях из-за поддержки Путина: «Бывают моменты, что ты в жизни не можешь промолчать. Я знал, на что иду, и ни о чем не жалею»
ФИДЕ дисквалифицировала Сергея Карякина на полгода – за поддержку спецоперации на Украине и «нанесение ущерба репутации шахмат»