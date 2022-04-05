«Локомотив» и Корнетка прекратили сотрудничество. Его обязанности перейдут к Цорну

Теги Локомотив премьер-лига Россия Владимир Леонченко Томас Цорн Ларс Корнетка Футбол

«Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с Ларсом Корнеткой.

Задачи руководителя по спорту и развитию войдут в сферу ответственности спортивного директора клуба Томаса Цорна

«Мы признательны Ларсу Корнетке за его вклад в развитие клуба, участие в разработке и реализации нашей стратегии развития. Уход Ларса – обоюдное решение, которое связано с необходимостью адаптации «Локомотива» к текущим условиям.

Функционал Ларса переходит к спортивному директору «Локомотива» Томасу Цорну. Клуб продолжит реализацию стратегии, ее принципы остаются неизменны», – сказал генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

Корнетка занимал пост руководителя по спорту и развитию с 29 ноября 2021 года. 

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