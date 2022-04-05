Александр Тихонов: «Лыжный спорт – номер один в России. Сколько медалей принесли на Олимпиаде! Поэтому какой футбол к чертовой матери?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону назвал главный вид спорта в России.

«Сейчас лыжный спорт — номер один в России. Сколько медалей принесли на Олимпиаде! Поэтому какой футбол к чертовой матери?! Однажды меня спросили: «Что вы больше всего ненавидите?» Ответ был: «США, Англия и российский футбол».

Как футбол может быть на первом месте в стране при таких результатах? Там одни лентяи и скандалы. Тренеры тасуют одних и тех же игроков, будто в поддавки играют, и все возвращается на круги своя. Нет уже того футбола. Футбол у нас был в советское время, когда были результаты, когда играли Яшин, Месхи, Кипиани. Даже говорить о футболе не хочу. Его сейчас нет в России.

В Германии игроки тренируются по 18 дней на высоте в 1500 м, поэтому и двигаются. А у нас только одеты красиво и скандалы устраивают в ресторанах. В интервью у всех одно и то же: «Тут не смогли, там упустили.

Почему все-таки футбол имеет такую популярность у нас в стране сейчас? Нашим людям нужно где-то потусоваться. Больше идти некуда», – рассказал Тихонов.