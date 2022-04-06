«Флорида» одержала 5-ю победу в сезоне с камбэком при дефиците в 3+ шайбы. Это новый рекорд НХЛ

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«Флорида» установила рекорд НХЛ, в 5-й раз в сезоне сделав камбэк при дефиците в 3+ шайбы.

Сегодня «Пантерс» отыгрались в матче с «Торонто» (7:6 ОТ), уступая в счете 1:5. 

Камбэк при дефиците в 4 шайбы стал для команды вторым за 3 матча. В матче с «Нью-Джерси» (7:6 ОТ) от 2 апреля «Флорида» отыгралась, уступая в счете 2:6. 

Два таких камбэка за один сезон ранее удавалось сделать только двум командам – «Эдмонтону» (1983/84) и той же «Флориде» (2019/20). 

Вернуться в игру и победить при дефиците в 3 или более шайбы «Пантерс» удалось в 5-й раз в сезоне. Это новый рекорд НХЛ. 

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