«Санз» установили рекорд клуба – 63 победы в одном сезоне

«Финикс», обыграв на своей площадке (121:110), одержал 63-ю победу в текущем регулярном чемпионате. Это рекорд в истории клуба.

Прошлогодний финалист лидирует в нынешнем сезоне с показателями 63-16 и досрочно гарантировал себе преимущество домашней площадки на протяжении всего розыгрыша плей-офф.

Сегодняшнее поражение от «Санз» лишило команду Леброна Джеймса последних шансов на попадание в турнир плей-ин.

Самым результативным в составе стал , набравший 32 очка, 7 подборов и 4 передач. отметился 22 очками и 13 подборами. добавил 6 очков и 12 передач.

«Финиксу» осталось провести два гостевых матча против «Клипперс» и «Юты», а также один домашний – против «Сакраменто».

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