ЭСК РФС: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека за фол на Мартинсе в матче «Локомотив» – «Спартак»

Сергей Карасев ошибочно не удалил Алексиса Бека-Бека в матче «Локомотив» – .

К такому выводу пришла ЭСК РФС, рассмотревшая обращение красно-белых с просьбой оценить работу судьи в проигранном матче (0:1).

«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с неудалением игрока Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча и незасчитанным голом в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.

Решения комиссии:

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Локомотив» Алексис Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.

Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода.

2. Судья правильно не засчитал гол в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» Квинси Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок обороняющейся команды «Локомотив» при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.

Таким образом, следует считать, что получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.

ВАР и АВАР корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», – говорится в решении ЭСК.

Фол Бека-Бека – на отметке 01:35. Эпизод с отмененным голом Промеса – на 4:30.