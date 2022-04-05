ЭСК РФС: Карасев ошибочно не удалил Бека-Бека за фол на Мартинсе в матче «Локомотив» – «Спартак»

Сергей Карасев ошибочно не удалил Алексиса Бека-Бека в матче «Локомотив» – «Спартак».
К такому выводу пришла ЭСК РФС, рассмотревшая обращение красно-белых с просьбой оценить работу судьи в проигранном матче (0:1).
«Спартак» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасева в эпизодах с неудалением игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча и незасчитанным голом в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.
Решения комиссии:
1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок команды «Локомотив» Алексис Бека-Бека, имея незначительные шансы сыграть в мяч, совершил контакт в область внутренней поверхности голени игрока команды «Спартак» Кристофера Мартинса с использованием открытых шипов с достаточной интенсивностью, чтобы считать эти действия игрока «Локомотива» угрожающими безопасности соперника.
Комиссия считает, что ВАР в подобных ситуациях обязан вмешиваться и рекомендовать судье видеопросмотр эпизода.
2. Судья правильно не засчитал гол в ворота «Локомотива» на 39-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Спартак» Квинси Промес в момент передачи мяча ему партнером по команде географически находился ближе к линии ворот, чем мяч и предпоследний игрок соперника, а игрок обороняющейся команды «Локомотив» Тин Едвай при умышленной попытке сыграть в мяч его не коснулся.
Таким образом, следует считать, что Квинси Промес получил мяч непосредственно от партнера по команде, находясь в офсайдной позиции.
ВАР и АВАР корректно рекомендовали судье изменить первоначальное решение и отменить гол в ворота «Локомотива», – говорится в решении ЭСК.
Фол Бека-Бека – на отметке 01:35. Эпизод с отмененным голом Промеса – на 4:30.