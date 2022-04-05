КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей. Уровень пола тоже не изменится – 315 млн

сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей.

«Потолок зарплат сохранится на уровне 900 миллионов рублей.

Пол зарплат должен был увеличиваться каждый год, но ввиду финансовой ситуации в мире мы предложили совету директоров заморозить пол зарплат, эквивалентный этому сезону – 315 миллионов рублей», – сообщил президент лиги .

Жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей был введен в КХЛ с сезона-2020/21.

Уровень пола зарплат в сезоне-2022/23 должен был возрасти до 405 млн рублей.