КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей. Уровень пола тоже не изменится – 315 млн

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КХЛ сохранит размер потолка зарплат в сезоне-2022/23 на уровне 900 млн рублей.

«Потолок зарплат сохранится на уровне 900 миллионов рублей.

Пол зарплат должен был увеличиваться каждый год, но ввиду финансовой ситуации в мире мы предложили совету директоров заморозить пол зарплат, эквивалентный этому сезону – 315 миллионов рублей», – сообщил президент лиги Алексей Морозов

Жесткий потолок зарплат в размере 900 млн рублей был введен в КХЛ с сезона-2020/21.

Уровень пола зарплат в сезоне-2022/23 должен был возрасти до 405 млн рублей. 

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