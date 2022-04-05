Нурлан Сабуров дал прогноз на бой Стерлинга и Яна: «Без шансов, Алджамейн будет сосать»

Стэндап-комик и телеведущий Нурлан Сабуров поделился ожиданиями от поединка между и .

По мнению артиста, российский боец является явным фаворитом поединка.

«Конечно, бой есть бой, всякое может быть, но у меня есть уверенность, что Петр победит.

Я даже не могу найти аргументов в пользу Стерлинга, если абстрагироваться от этого эмоционально. Короче, я думаю, без шансов – Стерлинг будет сосать», – сказал Сабуров.

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