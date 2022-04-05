«Спартак» пострадал от судейских ошибок в трех матчах РПЛ подряд

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Судьи РПЛ три тура подряд допускали ошибки в матчах с участием «Спартака».

Сегодня ЭСК РФС подтвердил, что арбитр Сергей Карасев ошибочно не удалил Алексиса Бека-Бека в матче красно-белых с «Локомотивом» в 23-м туре РПЛ (0:1).

В игре 22-го тура между «Спартаком» и «Нижним Новгордом» (1:1) судья Сергей Иванов ошибочно не удалил защитника нижегородцев Кирилла Гоцука за стык с Айртоном.

В 21-м туре команда Паоло Ваноли пропустила от «Краснодара» с пенальти, назначение которого также было признано ошибочным. В той игре «Спартак» уступил со счетом 1:2.

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