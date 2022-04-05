«Спартак» пострадал от судейских ошибок в трех матчах РПЛ подряд

Судьи РПЛ три тура подряд допускали ошибки в матчах с участием «Спартака».

Сегодня ЭСК РФС подтвердил, что арбитр ошибочно не удалил в матче красно-белых с в 23-м туре (0:1).

В игре 22-го тура между «Спартаком» и «Нижним Новгордом» (1:1) судья ошибочно не удалил защитника нижегородцев за стык с .

В 21-м туре команда пропустила от с пенальти, назначение которого также было признано ошибочным. В той игре «Спартак» уступил со счетом 1:2.