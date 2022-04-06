«Лейкерс» потеряли шансы на выход в плей-ин. Леброн Джеймс в 4-й раз в карьере пропустит плей-офф

«Лейкерс» во вторник потерпели поражение от в гостевом матче (110:121) и потеряли шансы на выход в плей-ин.

Последняя путевка в турнир за выход в плей-офф в Западной конференции досталась , который ранее сегодня выиграл у «Денвера» (116:97).

Лидер «Лейкерс» пропустил игру из-за проблем с левым голеностопным суставом. Звездный форвард не сыграл в четырех матчах из последних пяти. Усилий Расселла Уэстбрука (28 очков) и Энтони Дэвиса (21 очко и 13 подборов) не хватило для победы над прошлогодним финалистом и лидером текущего чемпионата.

Это четвертый раз в карьере 37-летнего Джеймса, когда его команда не прошла в плей-офф. Четырехкратный чемпион НБА пропускал плей-офф в сезонах-2003/04 и 2004/05, а также в его в первом сезоне за «Лейкерс» (2018/19).

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