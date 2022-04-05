CAS зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций (футбол, биатлон, фигурное катание и другие) на отстранение российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд (CAS) на текущий момент зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях.
CAS получил жалобы от Российского футбольного союза (РФС), Олимпийского комитета России (ОКР), Союза биатлонистов России (СБР), Федерации гребли России (ФГР), Федерации регби России (ФРР), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).
По просьбе СБР разбирательства в CAS на данный момент отложены.
Иски к Международному союзу конькобежцев (ISU) подали Союз конькобежцев России (ФКСР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.