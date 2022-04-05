CAS зарегистрировал 10 апелляций от спортивных федераций (футбол, биатлон, фигурное катание и другие) на отстранение российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд ( ) на текущий момент зарегистрировал 10 апелляций российских организаций на решения международных федераций об отстранении спортсменов из России от участия в международных соревнованиях.

CAS получил жалобы от Российского футбольного союза ( ), Олимпийского комитета России ( ), Союза биатлонистов России ( ), Федерации гребли России (ФГР), Федерации регби России (ФРР), Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР).

По просьбе СБР разбирательства в CAS на данный момент отложены.

Иски к Международному союзу конькобежцев ( ) подали Союз конькобежцев России (ФКСР), Федерация фигурного катания России (ФФКР), шорт-трекист Семен Елистратов, конькобежка Ангелина Голикова, фигуристы и .

В конце февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.