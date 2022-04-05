«Печально, что я говорю со Степановой лично, а она отвечает через соцсети. Сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер». Вяльбе о словах про звездную болезнь лыжницы

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила свои слова про звездную болезнь у Вероники Степановой.

«Прежде всего я не утверждала этого, а выразила опасение, что эта болезнь у Вероники может начаться. У меня такое чувство, что заболевание началось. Меня, правда, пытаются убедить, что это не так. Буду рада ошибиться. Может быть, я чего-то недопонимаю.

Но дело не столько в медийности, в походах на телеканалы, а в безмерном участии в соцсетях. Это отнимает массу сил, влияет на психику. Я говорю так не потому, что я какая-то ворчливая президентша, а потому, что у нас в команде многие спортсмены более старшего возраста и с гораздо более устойчивой психикой это проходили.

Из тех спортсменов, кто регулярно тратит по полтора-два часа, а то и больше на соцсети, я не видела никого, кто закончил бы хорошо. Напротив, более взрослые спортсмены даже закрывали соцсети, поскольку просто не могли сдержаться и даже просто читали новости.

Через это прошел Александр Легков. Через это прошел Сергей Устюгов. Если серьезно заниматься спортом, времени на остальное просто нет. Печально, что я говорю с Вероникой лично, а она отвечает мне через соцсети. Причем я сама это и не вижу, мне просто присылают. Если дело так и дальше пойдет, точно ничего хорошего не выйдет.

Не собираюсь никого ни в чем убеждать. Задача Вероники – тренироваться, а если проблемы со здоровьем – лечиться. У нас с ней принципиально разные взгляды на ситуацию, я прекрасно это понимаю. Я где-то высказалась по поводу того, что не одобряю, что ее «молодой человек» ведет социальные сети, а она обиделась.

Но ведь это уже вся страна видит, вся страна! Мне мои старшие руководители задают вопросы по ее поводу, а мне становится стыдно и неприятно. Ей в жизни на данный момент очень сильно повезло. Она стала олимпийской чемпионкой, чему я очень рада. Заслуженной олимпийской чемпионкой, которая внесла свой вклад в победу.

Этого никто не отрицает. Но если ты хочешь, чтобы результат был не только сегодня, но и завтра, то мысли должны быть перенаправлены в другую сторону. А то сейчас она не спортсменка, а патриотический блогер», – сказала Вяльбе.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

Елена Вяльбе: «Степанова болеет звездной болезнью. Иногда хочется позвонить ей и сказать – вместо того, чтобы лицом торговать, может, лучше начать тренироваться?»