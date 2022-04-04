Ничья «Зенита» и новые судейские скандалы в РПЛ, гол Месси и 2+3 Мбаппе, поражение «Юве», победы «Барсы» и «Металлурга», Большунов выиграл марафон, Резцова – масс-старт и другие новости

1. В чемпионате России в субботу «Зенит» сыграл 0:0 с «Сочи» на выезде (у Питера 1 очко из 6 с сочинцами в этом сезоне, а Артем Дзюба не забивает в РПЛ 7 матчей подряд), ЦСКА поделил очки с «Уралом» (2:2) благодаря голу Языджи с пенальти на 94-й, а «Динамо» обыграло «Краснодар» (1:0) на выезде, все решил гол Фомина с 11-метровой отметки. Без судейских скандалов не обошлось: вопросы вызвал пенальти на Смолове, а также решение не назначать пенальти в ворота ЦСКА, хотя перед этим сами армейцы получили возможность пробить с точки.

Таким образом, «Зенит» опережает «Динамо» на 3 очка после 23-го тура РПЛ, ЦСКА – на 6, а «Спартак» потерял даже математические шансы на чемпионство.

2. РПЛ может провести следующий чемпионат за полгода с 20 клубами и перейти на «весну-осень» с 2023-го, пишет «РБ Спорт».

3. «Ювентус» проиграл «Интеру» дома – 0:1. Хакан Чалханоглу отличился с пенальти, который пришлось перебивать. Это первое поражение «Юве» в чемпионате с ноября, прервалась 16-матчевая беспроигрышная серия.

«Наполи» обыграл «Аталанту» (3:1), но Алексей Миранчук отдал голевой пас, выйдя на замену. У него 5 (1+4) очков за 6 последних игр Серии А. Остальные результаты дня – тут.

4. Гол Педри принес «Барселоне» победу над «Севильей» – 1:0. «Барса» выиграла 6 матчей подряд в Ла Лиге и вышла на 2-е место, отставая от «Реала» на 12 очков при игре в запасе. Другие результаты дня – тут.

5. «ПСЖ» разгромил «Лорьян» (5:1) в чемпионате Франции. Лионель Месси забил 3-й гол в Лиге 1, у Неймара дубль, а у Килиана Мбаппе – 2 гола и 3 ассиста. Кроме того, Месси, Мбаппе и Неймар впервые забили за парижский клуб в одном матче. «Монако» Головина победил «Метц» и другие результаты.

6. Кубок Гагарина. «Металлург» победил «Трактор» в первом матче финала Востока.

7. В АПЛ «Тоттенхэм» забил 5 мячей «Ньюкаслу», «Вест Хэм» обыграл «Эвертон». У «шпор» 30 голов в АПЛ в 2022-м – больше всех. У «Ливерпуля» на 3 мяча меньше, у «Ман Сити» – на 11.

8. Александр Большунов выиграл марафон свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, Ларьков – 2-й, Мельниченко – 3-й, Белов – 8-й, Семиков – 20-й.

9. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) попросил национальные федерации выразить позицию по российским фигуристам до 18 апреля, сообщает «Матч ТВ».

10. Биатлонистка Кристина Резцова выиграла масс-старт на открытом чемпионате России в Тюмени. Сливко – 2-я, Миронова – 3-я, Куклина – 5-я, Казакевич – 9-я. Команда Никиты Поршнева победила в эстафете, Беларусь – 2-я, команда Халили – 3-я.

11. НХЛ. Два очка Артемия Панарина не помогли «Рейнджерс» в матче с «Филадельфией» (3:4 Б), «Миннесота» разобралась с «Вашингтоном» (5:1), но результативная серия Кирилла Капризова прервалась. Другие результаты – здесь.

12. НБА. «Даллас» победил «Милуоки», «Лейкерс» проиграли «Денверу». Остальные результаты – здесь.

13. 18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл третий титул в карьере, победив Каспера Рууда в финале «Мастерса» в Майами.

14. Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна уменьшилось с 8,5 млрд долларов до 1,7 млрд с 18 февраля, главы «Лукойла» Вагита Алекперова – с 22,5 млрд до 5,3 млрд. Новый рейтинг Bloomberg.

15. «Ауди» увеличила предложение по покупке «Макларена» до $718 млн.

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