ЭСК РФС: Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

Игорь Панин ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом» (2:2).

Екатеринбургский клуб обратился к экспертно-судейской комиссии с просьбой оценить работу арбитра в эпизодах с назначением пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте матча и неназначением 11-метрового удара в ворота ЦСКА на пятой компенсированной минуте во втором тайме.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Урала»

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Урал» , не успев сыграть в мяч в единоборстве с атакующим игроком команды ЦСКА Егором Ушаковым, сперва совершил контакт с ногой соперника, а следом задержал его корпусом, тем самым препятствуя продвижению атакующего игрока к мячу в собственной штрафной площади.

Вмешательство ВАР признано обоснованным и ошибочное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено.

2. Судья ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота команды ЦСКА

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды ЦСКА Егор Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с атакующим игроком «Урала» , совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда футболист пытался нанести удар по воротам соперника.

По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара нападающего достаточно, чтобы он не смог его выполнить», – говорится в заявлении ЭСК РФС.

«Судья – козел». Президент «Урала» в бешенстве: не дали пенальти, хотя арбитра звали к монитору