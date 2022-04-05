22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23, новичков в лиге не будет.
Совет директоров лиги официально утвердил состав участников чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023 – 22 клуба.
Это «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).
Новое деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.
В сезоне-2021/22 в лиге выступали 24 клуба. «Йокерит» и рижское «Динамо» отказались от дальнейшего участия в лиге.
При этом сообщалось, что освободившиеся из-за их выхода места могут занять клубы ВХЛ – «Лада» и «Югра». Обсуждалось также возможное вступление в лигу второго клуба из Беларуси.