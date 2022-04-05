22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Спартак Автомобилист Торпедо Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Хоккей

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23, новичков в лиге не будет. 

Совет директоров лиги официально утвердил состав участников чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023 – 22 клуба.

Это «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск, Беларусь), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).

Новое деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.

В сезоне-2021/22 в лиге выступали 24 клуба. «Йокерит» и рижское «Динамо» отказались от дальнейшего участия в лиге. 

При этом сообщалось, что освободившиеся из-за их выхода места могут занять клубы ВХЛ – «Лада» и «Югра». Обсуждалось также возможное вступление в лигу второго клуба из Беларуси. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные