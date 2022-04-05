22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23, новичков в лиге не будет.

Совет директоров лиги официально утвердил состав участников чемпионата КХЛ в сезоне-2022/2023 – 22 клуба.

Это (Омск), (Екатеринбург), «Адмирал» (Владивосток), (Казань), (Хабаровск), (Нур-Султан, Казахстан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» ( , Беларусь), «Динамо» (Москва), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), (Ярославль), (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), (Уфа), «Северсталь» (Череповец), (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Трактор» (Челябинск), «Сочи» (Сочи), ЦСКА (Москва).

Новое деление команд по дивизионам и конференциям будет утверждено правлением КХЛ.

В сезоне-2021/22 в лиге выступали 24 клуба. «Йокерит» и рижское «Динамо» отказались от дальнейшего участия в лиге.

При этом сообщалось, что освободившиеся из-за их выхода места могут занять клубы ВХЛ – «Лада» и «Югра». Обсуждалось также возможное вступление в лигу второго клуба из Беларуси.