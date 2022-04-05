ЭСК РФС: пенальти на Смолове в ворота «Краснодара» назначен ошибочно

Решение назначить пенальти в ворота в игре с признано ошибочным.

На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника , и тот упал на газон.

Изначально главный арбитр назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.

Полузащитник Даниил Фомин точно пробил в верхний угол ворот. Этот гол принес «Динамо» победу – 1:0.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Краснодар» , прихватившего за майку атакующего игрока команды «Динамо» Федора Смолова в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижению соперника.

Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно легкой.

Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока «Динамо» Федора Смолова просматривались элементы симуляции, и напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению ВАР-видеопросмотра («географические» решения), инициируя в комплексных ситуациях видеопросмотр на поле», – говорится в заявлении ЭСК .

Комиссия признала верным решение Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» на третьей добавленной минуте.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» , почувствовав минимальный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Себастьяна Шиманьского, инициатором которого был сам атакующий игрок, усилил его и упал неестественным образом с единственной целью – попытаться обмануть судью и получить незаслуженное преимущество в виде назначения 11-метрового удара в ворота соперников.

Судья правильно расценил действия игрока как симуляцию и назначил свободный удар, вынеся игроку «Краснодара» Алексею Ионову предупреждение за неспортивное поведение», – подчеркнули в ЭСК.