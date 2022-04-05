ЭСК РФС: пенальти на Смолове в ворота «Краснодара» назначен ошибочно

Решение назначить пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Динамо» признано ошибочным.
На второй добавленной к первому тайму минуте хавбек «Краснодара» Александр Черников на краю своей штрафной площади ударил по ноге и потянул за футболку форварда соперника Федора Смолова, и тот упал на газон.
Изначально главный арбитр Алексей Сухой назначил штрафной удар, однако, проконсультировавшись с видеоассистентом, дал «Динамо» пробить пенальти.
Полузащитник Даниил Фомин точно пробил в верхний угол ворот. Этот гол принес «Динамо» победу – 1:0.
«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Краснодар» на 45+2-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Краснодар» Александра Черникова, прихватившего за майку атакующего игрока команды «Динамо» Федора Смолова в собственной штрафной площади, еще не являлись основаниями считать их наказуемыми, так как, согласно правилам игры, их нарушением является только та задержка, которая очевидно приводит к препятствованию продвижению соперника.
Учитывая данный факт, судья должен был ограничиться в данной ситуации максимум назначением штрафного удара, так как возможное препятствование продвижению атакующего игрока никак не влияло на него в штрафной площади, а повторная задержка произошла уже за пределами штрафной площади и была достаточно легкой.
Комиссия отмечает, что в действиях атакующего игрока «Динамо» Федора Смолова просматривались элементы симуляции, и напоминает судьям о рекомендации взвешенно подходить к применению ВАР-видеопросмотра («географические» решения), инициируя в комплексных ситуациях видеопросмотр на поле», – говорится в заявлении ЭСК РФС.
Комиссия признала верным решение Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» на третьей добавленной минуте.
«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» Алексей Ионов, почувствовав минимальный контакт со стороны игрока обороняющейся команды «Динамо» Себастьяна Шиманьского, инициатором которого был сам атакующий игрок, усилил его и упал неестественным образом с единственной целью – попытаться обмануть судью и получить незаслуженное преимущество в виде назначения 11-метрового удара в ворота соперников.
Судья правильно расценил действия игрока как симуляцию и назначил свободный удар, вынеся игроку «Краснодара» Алексею Ионову предупреждение за неспортивное поведение», – подчеркнули в ЭСК.