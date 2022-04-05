Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD).

1 апреля был обновлен мировой рейтинг спортсменок, в котором Тансыккужина ранее занимала второе место. Однако в новой версии имя россиянки отсутствует.

«Персонально Яцек Павлицкий (президент FMJD – Sports.ru) убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD.

В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий», – заявил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

FMJD ранее приостановила членство российской федерации шашек, но спортсмены, за исключением Тансыккужиной, по-прежнему числятся в рейтинге – с нейтральным статусом.

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