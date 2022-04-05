Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из мирового рейтинга

Теги сборная России жен шашки Тамара Тансыккужина Федерация шашек России Шахматы

Семикратную чемпионку мира по шашкам Тамару Тансыккужину исключили из рейтинга Всемирной федерации шашек (FMJD).

1 апреля был обновлен мировой рейтинг спортсменок, в котором Тансыккужина ранее занимала второе место. Однако в новой версии имя россиянки отсутствует.

«Персонально Яцек Павлицкий (президент FMJD – Sports.ru) убрал имя Тамары Тансыккужиной с сайта всемирной федерации. Убрал лично не только как руководитель, но и как технический специалист, имеющий права администратора на сайте FMJD.

В свежем рейтинг-листе FMJD, вышедшем 1 апреля, упоминание о Тансыккужиной убрано напрочь. Работу над рейтингом FMJD много лет ведет Павлицкий», – заявил вице-президент Федерации шашек России Юрий Черток.

FMJD ранее приостановила членство российской федерации шашек, но спортсмены, за исключением Тансыккужиной, по-прежнему числятся в рейтинге – с нейтральным статусом.

😱 Стыдная сцена на ЧМ по шашкам: польский судья убрал флаг России со стола (по звонку из ВАДА), наша чемпионка опешила

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные