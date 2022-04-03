«Локо» обыграл «Спартак» в снежном дерби, 10 побед «Ливерпуля», 12 игроков «Баварии» на поле, три пенальти «Реала», Катар не сыграет в матче открытия ЧМ и другие новости

1. Главный матч тура РПЛ едва не отменили – игру «Локомотива» и «Спартака» пришлось отложить на час из-за суровой погоды в Москве. Спартаковцы не хотели играть вообще, но снежное дерби с сугробами и мини-тракторами состоялось. Победу одержал «Локо» благодаря голу Изидора в концовке – француз по-прежнему забивает во всех матчах чемпионата после переезда в Россию. Красно-белые упали уже на 10-е место в таблице, тут и до зоны вылета рукой подать. Конечно, не обошлось без жалоб на судейство: в первом тайме судьи отменили гол Промеса из-за офсайда, но основная претензия – к непоказанной красной карточке для Бека-Бека. Будет подан протест. Ваноли, впрочем, несмотря на откровенно слабые результаты, не унывает и уже заглядывает в следующий сезон.

2. В других матчах «Уфа» победила в чемпионате впервые с октября, «Ростов» проиграл дома «Нижнему Новгороду» – дончан не может взбодрить пока даже возвращение Карпина. Все результаты дня – здесь.

3. В АПЛ намечается огненная чемпионская гонка в концовке. «Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда» и продлил победную серию до 10 матчей, однако спустя несколько часов «Ман Сити» вернулся на 1-е место после победы над «Бернли». Возможно, 10 апреля нас ждет золотой матч. «МЮ» без Криштиану Роналду не смог разобраться дома с «Лестером», а «Челси» неожиданно разгромлен дома «Брентфордом» – Эриксен снова забил! Остальные результаты ищите здесь.

4. «Баварии» вместо крупной победы над «Фрайбургом» в Бундеслиге может грозить техническое поражение – в концовке игры на поле оказалось 12 футболистов мюнхенцев. Казалось бы, такие новости должны были воодушевить «Боруссию», но дортмундцы взяли и проиграли дома «Лейпцигу» Тедеско – болельщики «Спартака» сейчас о таких успехах могут только мечтать. Все результаты дня вы можете изучить здесь.

5. «Реал» не без сложностей обыграл «Сельту». Для этого потребовалось аж три пенальти – два Бензема забил (и установил личный рекорд результативности), один смазал. «Атлетико» разнес «Алавес» благодаря дублям Феликса и Суареса и впервые с 2018 года выиграл шесть матчей подряд. Все результаты Ла Лиги – тут.

6. Матч открытия ЧМ-2022 пройдет без хозяйки турнира сборной Катара – сыграют Нидерланды и Сенегал. Все дело в телеконтрактах. Тем временем ЛГБТ-фанаты осудили ФИФА и Катар за недостаточные меры по защите их прав на предстоящем турнире.

7. ЦСКА обыграл СКА в Петербурге в первом матче финала Запада КХЛ. Победную шайбу забросил 41-летний Александр Попов. Московский клуб выиграл все девять матчей плей-офф в этом сезоне.

8. Даниил Медведев перенесет операцию из-за грыжи и пропустит один-два месяца.

9. НХЛ. «Миннесота» обыграла «Каролину» (3:1), Капризов набрал 1+1 и стал рекордсменом клуба по очкам за сезон, Куликов забросил победную шайбу. «Тампа» проиграла «Монреалю» (4:5 Б), несмотря на 3 (1+2) очка Кучерова. «Филадельфия» уступила «Торонто» (3:6), Проворов набрал 3 (2+1) очка.

«Флорида» обыграла «Нью-Джерси» (7:6 ОТ), уступая 2:6 после двух периодов, Бобровского заменили. Все результаты дня – здесь.

10. Василий Томшин выиграл масс-старт на открытом чемпионате России по биатлону в Тюмени. Команда Резцовой выиграла женскую эстафету.

11. Наталья Непряева одержала победу в женском масс-старте на 30 км свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам.

12. НБА. 55 очков Дюрэнта не спасли «Бруклин» в матче с «Атлантой», 29+14 Эмбиида помогли «Филадельфии» разгромить «Шарлотт», «Голден Стэйт» одолел «Юту» и другие результаты.

13. Киевское «Динамо» сыграет с «Барселоной», «ПСЖ», «Миланом», «Боруссией», чтобы собрать деньги на помощь пострадавшим на Украине.

14. Боб Хартли покинет «Авангард», несмотря на желание клуба продлить с ним контракт. Тренер улетел в Канаду и скоро дистанционно расскажет о своем будущем.

Цитаты дня

Филимонов об отстранении россиян: «Лицемерие, дискриминация по национальному признаку. Предвзятое отношение и цинизм к нашей сборной были всегда»

Лапорта о Суперлиге: «Хотим спасти европейский футбол. У «ПСЖ» и «Ман Сити» есть печатный станок, и мы боремся против этого»

Вяльбе об отстранении россиян: «Предсказуемо, кто бы там ни был – Бах, Иванов или Петров. Если уже в некоторых странах призывают запретить Достоевского, Чайковского»

Филимонов о ситуации на Украине: «Все, что сейчас происходит, началось из-за того, что людям что-то навязали, внушили»